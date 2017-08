Bunter Trubel in Gothas Innenstadt - Gothaer Einkaufsnacht bietet Shopping-Spaß bis Mitternacht

Am Freitag, den 01. September 2017, geht es in Gothas Straßen wieder rege zu. Im vergangenen Jahr fand, ebenfalls am ersten Septemberwochenende, die letzte Shoppingnacht statt, die bis dahin vom ansässigen Gewerbeverein veranstaltet wurde. Doch aus der Shoppingnacht wird in diesem Jahr die erste Gothaer Einkaufsnacht. Veranstaltet von der Agentur EVENTMAKER und dank der Initiative von rund 30 Händlern der Innenstadt, öffnen die ausgewählten Läden unter einem neuen Konzept ihre Türen auch über den üblichen Ladenschluss hinaus. Damit erwartet die Besucher auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten ein breitgefächertes Angebot, das von einem musikalischen Programm umrahmt wird.Das Kaufhaus MOSES lädt zu diesem Anlass seine Besucher zur großen Eröffnung des MANGO Stores ein. Außerdem feiert der Temple of Cult sein Jubiläum – 25 Jahre versorgt das Team um Inhaber Gerrit Jeron nun schon die Jugend und die Junggebliebenen der Region mit aktueller „Street Fashion“ und „Urbanwear“. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Agentur EVENTMAKER, die ihre bekannte Veranstaltungsreihe „Kuba-Nacht“ ab 19 Uhr auf dem Neumarkt startet. Bei karibischen Klängen der Band „Los Cuban Boys“ und des DJs Ernesto de Cuba, darf bis 24.00 Uhr ein kleiner Urlaub gefeiert werden.Auf viele Angebote und Aktionen darf man sich bei hoffentlich bestem Shoppingwetter freuen.