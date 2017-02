Liebe Mama, alles Liebe und Gute zu deinem 86. Geburtstag

hast viel erlebt und so manches verloren.Immer warst Du für uns da,dafür möchten wir Dir danken.Hoch sollst Du leben und bleib schön gesunddamit Du noch lange in unserer Mitte bleiben kannst(Geburtstagsgedichte123.com)Die Bärenbrüder.Eines Tages kaufte ich mir einen Teddy, einen ähnlichen, wie ich in der Kindheit mal hatte. Er sollte Maxel heißen.Als meine Mama ihn sah, sagte sie: " Ach so einen habe ich mir auch immer gewünscht. "Als Kriegskind hatte meine Mama ihre zwei kleinen Geschwister zu versorgen. Ihre Mutter hatte zwei Arbeitsstellen und kam erst spät nachts nach Hause.Ihr Vater war ihm Krieg und kam auch nach dem Krieg nur noch einmal nach Hause, um seine Sachen zu holen.Während des Krieges gab es in Neuruppin Bombenangriffe, meine Mutter sah als Kind Tote auf den Straße . Ihr Alltag war von Sirenen des Fliegeralarms, Hunger, Leid , Angst und Entbehrung geprägt. Im Winter wurde das Spielzeug der beiden Schwestern verbrannt, da es nichts mehr zum heizen gab. Meine Mama hatte schon lange kein Spielzeug mehr. Ihre Hände waren hart von Hausarbeit.Eines nachts kamen die Russen. Meine Mama konnte durch´s Fenster fliehen. Ihre Mama nicht.Für ihre Geschwister ging sie mit anderen Menschen auf Kartoffelklau auf die Felder, unter Panik und Angst. Die Kartoffeln reichten nur für die Geschwister, meine Mama ging hungrig ins Bett. Kriegskind.Ich fuhr sofort wieder in das Geschäft in dem ich meinen Teddy geholt hatte, im Auto habe ich geweint, bei Mama hatte ich nur geblinzelt und mich auf dem Klo verkrümelt. Sie sollte nicht sehen wie tief mich das alles immer noch trifft.Meine Mama soll auch einen Teddy haben.Der Zwillingsbruder vom Maxel saß zum Glück noch im Regal.Als meine Mama ihn sah, strahlte sie. " Mein Franzel. "Ein paar Tage später sagte sie, mein Franzel hat nur einen Pullover an, keine Hose Der friert doch.Sofort wurde Wolle gekauft und ich strickte für Franzel eine Hose.Nach ein paar Tagen meinte die Mama. Der Franzel braucht eine Frau. Der guckt zwar gern Fernsehen, aber dem fehlt was :-)Ich fand die passende Frau für Franzel. Ein weiches, zartes Mädchen.Die Mama strahlte und sagte " Guck mal wie verliebt sie ihn anguckt das Lieschen. "So sind sie nun alle glücklich. Die Mama, der Franzel und das Lieschen und wir.Ich komme dann mit Maxel zu Besuch und wir zwei alten Mädels sind über unsere Stofftiere, im Gespräch, in Glück, Zufriedenheit ,beim gemeinsamen spielen und in Liebe verbunden.Mama alles erdenklich Gute und Liebe für dich.Deine Petra