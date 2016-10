Mal kurz hinauf zur „Burg Bratislava“ ( Bratislavský Hrad )

Vom Platz am Präsidentenpalais fuhren wir mit dem Bus hoch zur Burg. Der Anblick – links die Burg und rechtes das Parlament – ist schon gewaltig. Zielstrebig gingen wir zur Burg und blieben zuerst vor der Informationstafel stehen.( Auf ihr ist noch nicht der neu angelegte „Barock-Garten“ aufgeführt. )Hinauf zur Burg geht es durch ein wuchtiges wie schönes Mauer Tor, mit Blick auf den Reiter vor der Burg und durch schlich attraktive Eisentüren.Bei dem Reiter handelt es sich um „Svatopluk I.“ aus der mährischen Herrscherdynastie der Mojmiriden ( 870/71 bis 894 der Fürst von Mähren / ab Mitte der 880er Jahre auch als König bezeichnet ).Die wunderbare Aussicht lud zu einem Rundumblick ein:(ca. 02 Min)Der Blick auf die Stadt selbst war durch Bäume etwas eingeschränkt. Allerdings die Sicht auf den Fernsehturm und den Obelisken für die russischen Gefallenen war völlig frei. An dieser Burgseite entlang ging es zumder Burg, den man einfach gesehen haben muss. Jetzt schon eine tolle Anlage, wird sie sich in den kommenden Jahren stattlich entwickeln.Auf einem großen Stein sind die in seiner Umgebung zu sehenden Grundrisse der früheren Basilika abgebildet. Ein eindrucksvoller Anblick.Da die Burg bei unserem Besuch gerade von der EU „belagert“ und somit nicht begehbar war, liefen wir nach dem Kaffeetrinken im Burg-Restaurant hinunter zur Donau, die riesigen Festungsmauern bewundernd.Ein Blickfang war dabei der Martinsdom Bratislavas (Kathedrale des Heiligen Martin am westlichen Rand der Altstadt ). Viele Könige wurden hier gekrönt. Die Krone auf dem Samtkissen ist imposant auf der Domturmspitze zu sehen.