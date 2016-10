Marktschreier-Tage & buntes Markttreiben

Gotha : schloßparkcenter |

Auch in diesem Jahr gastieren die Marktschreier wieder am Alten Schlachthof in Gotha. Von 9-19 Uhr gibt’s täglich Gaudi, Schnäppchen und vieles mehr.



Freuen Sie sich auf Nudel-Ralli, alias Ralf Hörnchen, der seit über 30 Jahren Marktschreier mit Leib und Seele ist. Wurst-Jan mit leckerer Wurst und Schinken hat stets einen lockeren Spruch auf der Zunge.

Mit dabei sind auch Käse-Alex mit Spezialitäten aus ganz Europa, Keks-Sascha mit süßen Naschereien und wenn das Wetter zu lässt, verkauft Blumen-Jan seine Pflanzen bündelweise.



Deftige Sprüche und volle Tüten, dafür steht die Marktschreier-Truppe. Mit ihren „losen Mundwerken“ sorgen sie für Stimmung und die gegenseitigen Neckereien lockern das Marktgeschehen auf.



Die Marktschreier bevölkern mit ihren LKW's nicht alleine den Platz. Im Schlepptau des Spektakels befinden sich auch Stände mit Mode, Leder, Haushaltswaren, Staubsaugerzubehör, aber auch Tiroler Bergkäse u.v.m.



Natürlich werden Sie auch kulinarisch an beiden Tagen bestens versorgt. Aal-Matze bietet ein große Auswahl an Fisch und am Schwenkgrill gibt es Steaks und Bratwurst.



Also – auf und schnappen Sie zu!