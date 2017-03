Mit "Glasperlenspiel" eine rauschende MediaNight feiern - am 19. Mai ist Landespresseball

Und es sind Unterstützer wie diese, die die Veranstaltung überhaupt möglich machen. Seit es den Ball gibt, ist zum Beispiel die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen als Hauptsponsor mit an Bord und unterstützt nicht nur die MediaNight selbst finanziell, sondern engagiert sich auch mit großer Leidenschaft für einen weiteren Höhepunkt des Abends: Im festlichen Rahmen der MediaNight verleihen die Sparkassen-Finanzgruppe und der Deutsche Journalisten-Verband Thüringen den Journalistenpreis Thüringen.Aber natürlich sollen die Gäste der MediaNight auch ausgiebig Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen und zu tanzen. Ein großartiges Ballorchester spielt klassische Tanzmusik ebenso wie echte Partykracher. In der Bar lädt dezentere Klaviermusik zu lockeren Gesprächen ein. Und der musikalische Stargast lockt in diesem Jahr vielleicht auch neue, junge Gäste zum Ball, die die Veranstaltung bisher noch nicht für sich entdeckt haben: Das Erfolgsduo „GLASPERLENSPIEL“ spielt exklusiv für die Gäste der MediaNight.Und weil das Tanzen, Netzwerken, Feiern und Hinfiebern auf die Tombolaziehung umMitternacht hungrig machen, wird das Team um Sternekoch Johannes Wallner wie immer viel Kreativität und Leidenschaft beweisen, um ein Gala-Buffet zu präsentieren. An verschiedenen Stationen können Ballgäste dann selbst zwischen raffinierten vegetarischen Angeboten, herzhaften Fleischgerichten und lecker-leichtem Fisch wählen. Ein Dessertbuffet voller süßer Köstlichkeiten und der schon traditionelle Mitternachtsimbiss runden das Ballpaket ab, das die Gäste in drei verschiedenen Preiskategorien kaufen können. Doch wer einen der schönsten Plätze im Parkett des Ballsaals bekommen will, muss sich beeilen, denn diese VIP-Plätze sind schnell ausverkauft.Karten unter: https://media-nightthueringen.com/karten-bestellen Sozialwerk des DJV-Thüringen, Marion Kramer