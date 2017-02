(Nur mal ein paar) Gedanken zum 6. BR-Treffen !!!

Wieder an einem Samstag 10 Uhr diesmal zusammenkommen

an den „Saalfelder Feengrotten“,

nach deren Besuch auf nach Rudolstadt

auf die „Heidecksburg“ zum Mittagessen,

schließlich dort auch den Rundumblick

und die „Heidecksburg“ selbst genießen.

und freilich auch all die anderen zurück.Schon rühren sich die Gedanken an ein 6.BR-Treffen!Als ich heute BR Gunter Linke zu seinem Geburtstag anrufend gratulierte, sprachen wir dies an und konnten fester ins Auge fassen, das nächste BR-Treffen nach Saalfeld/Rudolstadt einzuberufen.Ein BR-Treffen, auf dem man viele bereichernde Eindrücke sammeln und unser Thüringen in einem seiner wunderbaren Gegenden gemeinsam (auffrischend) kennenlernen kann.Terminvorschläge sind zum heutigen Tag noch nicht akut, weil ja noch gar nicht klar ist, inwieweit dieser Gedanke Anklang und dabeiseinwollende BürgerReporter findet. Aber einfach mal in den Raum gestellt, könnten man sich auf den 18. März oder (nach Ostern) den 22. April verständigen._____________________________________________________________Gruppe der Beiträge zu den BR-Treffen des mA: