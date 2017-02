Royale Stippvisite in Thüringen - König Willem-Alexander und Königin Máxima zu Besuch

Der zweite Tag des Arbeitsbesuchs begann in der Erfurter Staatskanzlei mit der Begrüßung durch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und seine Frau Germana Alberti vom Hofe. Nach einem kurzen Stadtrundgang und dem Besuch der Alten Synagoge stand in Weimar das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt mit Besichtigung der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auf dem Plan. Begrüßt wurden König und Königin hier durch den stellvertretenden Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Rikola-Gunnar Lüttgenau. Nach dem Besuch von Museum und ehemaligen Krematorium legten Willem-Alexander und Máxima eine weiße Rose an der Gedenkplatte nieder und gedachten in einem bewegenden Moment der mehr als 7000 holländischen Landsleute, die im ehemaligen KZ Buchenwald ihr Leben verloren.Im Rahmen ihres viertägigen Arbeitsbesuchs in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt besuchten Willem-Alexander und Máxima anschließend noch die Anna-Amalia Bibliothek sowie Jena.Leipzig, Wittenberg, Dessau und Oranienbaum waren weitere Stationen ihrer Reise, auf der sie sich unter anderem mit Wirtschaftsdelegationen trafen und die Wittenberger Schlosskirche besuchten, an deren Tür Luther vor 500 Jahre seine 95 Thesen angeschlagen hatte.Biographisches: Willem-Alexander (* 27. April 1967 in Utrecht als Willem-Alexander Claus George Ferdinand), Prinz von Oranien-Nassau, Jonkheer van Amsberg, ist seit dem 30. April 2013 König der Niederlande.Königin Máxima, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau, mevrouw van Amsberg, geb. Máxima Zorreguieta Cerruti, (* 17. Mai 1971 in Buenos Aires, Argentinien) ist die Ehefrau von König Willem-Alexander der Niederlande. Mit dem Amtsantritt ihres Mannes am 30. April 2013 wurde Máxima, als Ehefrau des Königs, Königin. Ihr offizieller Titel lautet Königin Máxima, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau.