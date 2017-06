Teenagersprechstunde

Gotha : donum vitae Schwangerschaftsberatungsstelle |

Alles was Du wissen willst zu

Pubertät, Sexualität, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, Verhütung, Schwangerschaft



Wir beantworten gern Deine Fragen.



Egal ob weiblich/männlich homo/hetero/bi/ trans/queer

oder anderes



Schau doch mal rein!



Wann?

Immer dienstags von 14.00 – 17.00 Uhr

Ruf uns einfach an, wenn Du zu dieser Zeit nicht kannst und wir finden einen anderen Termin.



Der nächste Termin ist am 06.06.2017



Wo?

donum vitae

Schwangerschaftsberatungsstelle

Erfurter Straße 18, 99867 Gotha

 03621 / 510 66 10



E-mail: gotha@donum-vitae-thueringen.de

www.donum-vitae-gotha.de