Vorfreude auf interessante „Gruppen“ – schönste / erwartungsfrohe / enttäuschte Freude

“ wirft und darunter ein Thema findet, welches einen interessiert, dann wird man sich freuen, beim Einsteigen in diese „Gruppe“, viel über dieses Thema und meist von unterschiedlichen BürgerReportern und somit verschiedene Meinungen lesen und sehen zu können.Genau das ist ja das wunderbare Anliegen der „Gruppen“!Kommt eine neue Gruppe hinzu, bin ich einerseits immer gespannt, was laut Inhaltsangabe darin gesammelt/gebündelt werden soll, während andererseits meine Vorfreude auf die dazu passenden Beiträge groß ist.### Einmal gab es einen neuen BR, der sich sofort 15 Gruppenthemen reservieren und für sie Administrator sein wollte. Allerdings kam weder etwas hinein noch keine Gruppenmitglieder dazu. Flugs waren die Gruppen wieder gelöscht und der BR verschwunden.### Ebenso macht ein weiterer BR (schon mehrfachundPortal gegangen, nie Ambitionen für eine eigene „Gruppe“ gehabt) jüngstauf, ohne markante Inhaltsangabe, ohne ein Gruppenbild und gar dazu jeweils einen Beitrag zuzuordnen. (Was das werden wird bleibt abzuwarten, weil die Inhaltsangaben mitunter jeden Beitrag zuordnen lassen und damit die jeweilige „Gruppe“ erübrigen kann.)### Ein anderer BR bildete 2-4 „Gruppen“, war und blieb alleiniges Gruppenmitglied und packte in all seine „Gruppen“ die gleichen Beiträge samt dazu nur eigener Kommentare. Eine geraume Zeit verweilt, löschte er schließlich die Gruppen, verabschiedete sich selbst – und ist in gleicher Weise nach einer gewissen Zeit wiedergekommen.### Eine Reihe von BR sind kaum im Portal und definieren bereits eine „Gruppe“ – ohne allerdings je einen Beitrag einzutragen oder weitere Gruppenmitglieder zu bekommen. Das Löschen solcher „Gruppen“ wäre angebracht. Doch mitunter stehen diese BR nur noch formal im Portal und lassen einfach alles so zurück. (Seitens der Redaktion ist eine Löschung von Gruppen nicht möglich.)______________________