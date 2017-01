Warum greift die mA-Redaktion SO in Beiträge ein ?

Da schreibe ich einen Beitrag und setzte ihn in mA. Als ich später nachschaue, was so insgesamt in mA aktuell ist (Anzahl der BR / Fotogalerien / oft gelesene Beiträge), fiel mir plötzlich auf:

"Fotogalerien":

1.: Ein Beitrag mit 2 Fotos zählt bereits unter Fotogalerie!

2.: Mein Beitrag, dem ich "Bildergalerie" nicht zugeordnet hatte, steht plötzlich auch dort!



Na sowas!



Ist das ein Zeichen dafür, dass es wenige Fotogalerien in Beiträgen gibt?

Warum da in meinen Beitrag (nicht von mir!) "Bildergalerie" eingetragen wurde? - Ich weiß nicht, finde es aber nicht gut.