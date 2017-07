Wenn der Sittich zum Arzt muss. Danke an die Tierarztpraxis Dr. Jochen Rönnert in Gotha

Aber dieser Schrei ist durchdringender als ein normales Sittich-Sitzplatz-Gerangel.Als ich ins Wohnzimmer laufe, um dort zu schlichten, ist wieder alles ruhig.Die Vogel Jungs sitzen artig auf den Stangen. Mein Vogel Mädchen liegt in einer Kuhle auf dem Käfig Dach.Ich denke, das macht sie richtig, bei einer Hitze im Wohnzimmer sind es 28 Grad.Der Ventilator wird von mir in Gang gesetzt. Nie wieder Dachgeschoß.Doch im Laufe des Abends, als Funny wieder aufstehen möchte, erkenne ich, das sie ihr rechtes Bein nicht mehr bewegen kann.Bei der Platz Suche für die Nacht, sind die Jungs sehr rücksichtsvoll.Funny hält sich auf einem Bein und mit dem Schnäbelchen am Käfig Gitter für die Nachtruhe.Ich bin bedrückt und weine. So zart und sensibel bin ich als Tierfreund.Frühs dasselbe Bild. Funny´s Bein ist nicht mehr funktionstüchtig.Ich schaue im Internet, Zerrung, Sehnen Abriss, Beinbruch, mir wird übel.Auf Birds online wird empfohlen, einen vogelkundigen Tierarzt aufzusuchen.Ich rufe in der Tierarztpraxis Dr. Rönnert an und schildere mein , bzw Funny´s Thema.Die Dame am Telefon ist sehr einfühlsam und sagt, natürlich werden in unserer Praxis auch Wellensittiche behandelt.Ich frage ob ich noch schnell eine Transportbox kaufen soll. Aber ein Karton mit Luftlöchern wäre die bessere Variante wird mir erzählt. Um weiteren Stress für das Tier und weiterer Verletzungsgefahr, vorzubeugen.Ich warte einige Minuten in der Tierarztpraxis. Nachdem ich einen Fragebogen ausgefüllt habe, bleibt keine Zeit für langes sitzen.Dann wird Funny umgehend von einer versierten, jungen Tierärztin untersucht.Sie erklärt das das Bein nicht gebrochen ist, eine Zerrung vorliegen könnte, weist mich aber auf das erhöhte Schnabel Wachstum von Funny hin. Welches auch mal auf Tumorwachstum im Bauchraum hinzeigen könnte. Ein Tumor kann dann einen Bein Nerv schon mal beinträchtigen.Die junge Tierärztin weiß was sie tut und sagt. Das ist für den Tierfreund immer eine gute Unterstützung. Zumal wenn das eigene Tier sich verletzt hat, bei mir der emotionale Ausnahmezustand eintritt.Zuerst wird über eine Schmerztherapie nachgedacht. Ich wende gleich ein, das ich rausgehen muss wenn Funny eine Spritze bekäme, da ich dann wahrscheinlich in Ohnmacht falle....Die Ärztin wählt die Variante eines oralen Schmerzmedikamentes, in kleine Spritzen, als Tagesdosis zu verabreichen.Da ich an beiden Händen mehrfach operiert bin und Nervenschädigungen davongetragen habe, appliziert die Ärztin gleich vor Ort die erste Tagesdosis in Funny´s Schnäbelchen.Funny gönnt sich noch einen kurzen Freiflug im Behandlungszimmer und ich nehme sie, nachdem sie schlapp geworden ist wieder auf.Die Ärztin und ich haben Funny´s Schnabel ordentlich als Abdruck an den Fingern. Hauptsache uns beiden, Funny und mir :-) wurde geholfen.Ein liebevolles Dankeschön an die Tierarzt Praxis Dr. Jochen Rönnert in Gotha.Petra Wolf aus OhrdrufFunny ist die kleine zarte, weiß- blaue Wellensittich Dame auf dem Bild.