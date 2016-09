Wenn Mann Frauen unterschätzt, kann daraus doch eine freudige Überraschung werden!

Hätte doch besser hinhören sollen, wie gleich zu lesen sein wird!Die erste Gruppe waren die Frauen, welche bereits das vierte Jahr dabei sind. Sie hatten sich ausgedacht, zuerst ganz „brav“ in den Raum des oberen Stockwerkes zu gehen und mich den Kurs anfangen zu lassen. Dann würden sie mich eine Etage tiefer bitten und mit einer Kaffeetafel überraschen wollen.Da ich allerdings etwas zu zeitig kam, wurde ich dort bereits abgefangen und könnten wir doch gleich in den feierlich gedeckten Kaffeeraum gehen – wurde der Einfachheit halber empfohlen. So bekam ich mit, was gedacht gewesen war, machte zwar einen Strich durch die Rechnung, war aber umso erstaunter und tief bewegt, wie alle Kommenden mir freudig und verschmitzt gratulierten.Natürlich hatten die Frauen alles in Erfahrung gebracht und sich diese Überraschung ausgedacht. Meinen vergeblichen Versuch, mit dieser gespendeten Freude innerlich fertig zu werden, genossen sie sichtlich.Die PC-Kurs-Zeit wurde dann wahrhaftig einigen Fragen gewidmet und brachte diesbezüglich ein abrechenbar gutes Ergebnis. So konnten wir alle froh und vergnügt wieder auseinander gehen.Zu meiner Ergriffenheit kam daheim noch der wiederholte liebgemeinte Hinweis, doch die Frauen nicht zu unterschätzen!Der Rosenstrauß ist eine der Aufmerksamkeiten, die mich immer noch an diesen total speziellen PC-Kurs-Termin erinnern.Bedankt habe ich mich, erinnere ich mich, wenngleich es sicher etwas verklemmt gewirkt haben könnte.So möchte ich das hier noch einmal von ganzem Herzen sagen: