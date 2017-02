Wenn närrischeTradition schon über 20 Jahre gepflegt wird . . .

und noch weit vor 07 Uhr abgeholt. Die ersten 16 wurden traditionell (bereits über 20 Jahre) umgehend im Haus verteilt, so dass vor jede Wohnungstür jeweills auf eine Serviette soviele „Berliner“ kamen, wie dahinter Menschen wohnen.Einfach, weil es mir eigen ist, anderen eine klitzekleine Freude zu machen!Na freilich! Es kostete in den ersten Jahren immer etwas Überwindung, zeitiger aus dem Bett zu steigen und zum Bäcker zu gehen. Doch das tat ich gern und mit den Jahren immer „gerner“. Und die erfreut-dankenden Blicke der Hausmitbewohner geben mir zurück, was ich damit schenken möchte – und lassen den Kaufpreis echt in den Hintergrund treten, weil mir das die Sache wert ist!Davon bekommt Einen (auch traditionell) die Kassiererin früh bei REWE und die restlichen nehme ich dieses Jahr mit in die Schülerhilfe für die anderen Nachhilfelehrer – sicher, dass diese sich darüber freuen, und auch, dass die Schüler Fasching und Rosenmontag auf eine ungewohnte Art beachtet sehen – vielleicht bei ihnen ein derartiges „Freudebereiten gepflanzt“ wird.Und schon wächst in mir die Vorfreude auf- Ihnen gegenüber so meine Achtung und Beachtung zu zeigen, erscheint mir gerade im Heute nicht nur eine Freude sondern auch wichtig zu sein, wo Nichtachtung und Verrohung sich schier immer mehr verbreiten._______________________________________________### (2011)### (2012)### (2013)### (2014)(Auch Tradition gewahrt aber keinen Beitrag dazu geschrieben.)### (2015)### (2016)(Auch Tradition gewahrt aber keinen Beitrag dazu geschrieben.)