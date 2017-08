Zuckertüten und Wunschballons auf dem wbg-Kinderfest

Alle Mitarbeiter freuen sich angesichts der auch dieses Jahr sehr positiven Resonanz: „Das Kinderfest ist mittlerweile zu einem Highlight des Jahres geworden und konnte als neue genossenschaftliche Tradition begründet werden. Gerne zeigen wir damit, dass in unserer genossenschaftlichen Gemeinschaft Familien und Kinder immer willkommen sind und wertgeschätzt werden.“ Neben gern genutzten Angeboten wie dem Hufeisen-Schmieden mit dem Gotha glüht e.V. oder dem Kinderschminken mit Luzi Luft konnten sich die Kinder dieses Jahr noch an einer weiteren besonderen Aktion beteiligen: Auf Wunschpostkarten schrieben Sie ihre Wünsche für ihr Wohnquartier auf, um sie schließlich gemeinsam an Luftballons auf die Reise zu schicken. Von den Findern zurückgeschickte Karten erhalten dann eine Chance auf Erfüllung durch die wbg.