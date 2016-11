Alpaka-Weihnacht in Gotha mit Diego, Alba, Eros, Bella und Emilio

Gotha : Manuela Pollack |

Am Samstag, 19.November 2016 findet in der Zeit von 10.30 bis ca. 13 Uhr unsere Alpaka-Weihnacht in Gotha, Gallettistraße 38 statt.

Die öffentliche Fütterung um 11 Uhr wird umrahmt von einem Weihnachtsfeuer, Singen von Weihnachtsliedern um die Feuerschale, Verkauf von Adventsgestecken, Alpaka-Bettdecken, -strümpfen,-seifen und vielen anderen netten Geschenken um das Thema Alpaka.

Für den kleinen Hunger wird gesorgt.