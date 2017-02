Es lohnt sich im Garten mal die Augen aufzumachen. Gerade jetzt im Frühjahr scheint der Garten voller Leben zu sein. Die Meisen zum Beispiel sind zahlenmäßig den anderen überlegen. Die aber vor die Kamera zu bekommen ist schwierig. Amseln sind nicht so scheu, also einfach nur etwas dreister. Dann gibt es auch noch Elstern, verschiedene Greifvögel und Tauben in unserem Gothaer Stadtviertel. Manchmal klopft auch ein Specht an irgendeinen Baum oder es läuft ein Kleiber mit dem Kopf nach unten einen Baumstamm entlang. Mir macht das Spaß. Besser als stundenlang vorm Fernseher zu hocken und z.B. Karneval mit ausgeleierten Witzen zu schauen oder die kläglichen Versuchen eines Köllner „Humoristen“ ertragen zu müssen sächsisch zu sprechen. Auch nerven mich die „Trödelexperten“ die uns lehren wollen, dass man andere gutgläubige Menschen beim Handeln unbedingt und skrupellos übervorteilen muss. Und wenn irgendwelche Köche als gottähnliche „Überpsychologen“ gescheiterten Existenzen gute Ratschläge erteilen, geht mir der Hut hoch. Ja, und dann gibt es noch „Familien im Brennpunkt“, „Verklag mich doch“, „Blaulichtreport“, „Betrugsfälle“ oder irgendwelche anderen „Fernsehpeinlichkeiten“. All das schaue ich natürlich nur um mich zu informieren und um mich mal herzlich darüber aufzuregen wie wir uns zurückentwickeln. Danach gehe ich wieder in den Garten, und besuche meinen Kumpel: „Amsi“.