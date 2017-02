Kamelien Frühling

Gießt man sie zu wenig und stehen die Pflanzen am falschen Standort, werden die Knospen braun und die Blätter der Kamelie fallen ab.Ich übe schon jahrelang, um neu gekaufte Kamelien Pflanzen über das Jahr zu bekommen.Wenn ihre Blüte im Februar bis März, einmal erfolgt war. umsorgte ich sie mit Liebe und Aufmerksamkeit.Da Kamelien es kühl haben möchten, um neue Knospen zu entwickeln, waren die Kamelien im Herbst zusätzlich auf meinem Balkon.Die Knospen entwickelten sich auch sehr gut. Und ich versuchte die empfindliche Gratwanderung zwischen,: Gießen oder nicht gießen, das ist die spannende Frage.Bei einbrechender Kälte, stellte ich meine Kamelien in einen kühlen Raum.Ich beobachtete die Knospen.Aber eine Kamelie ist wie eine junge Liebe. Äußerst empfindsam.Einen gravierenden Fehler verzeiht die Kamelie nicht, sie verwelkt , wie enttäuschte Liebe, aus dem Stand. :-)Die vormals frischen Knospen werden braun, trocken und fallen ab.Die Blätter der Kamelie tun es den Knospen gleich und verwelken.Ein trauriges Laub, umsäumte jedes Jahr, meine Kamelien Töpfe.Bis jetzt habe ich nicht herausgefunden, wie man wirklich mit Kamelien umgehen sollte.Da es mit der wahren Liebe auch irgendwann klappt, habe ich beim Kamelien päppeln, die Hoffnung noch nicht aufgegeben.Im Moment habe ich zwei Kamelien zu Hause und zwei im Garten.Mein erster Versuch, die Pflanzen im Garten zu überwintern und ihre Robustheit zu testen.In der Hoffnung, das die Kamelien im Garten sich wohler fühlen, als in der Wohnung.Leider war es diesen Winter sehr kalt. Ich kann nur hoffen, das die Garten Kamelien, obwohl sie sehr angegriffen aussehen, nicht ganz das zeitliche gesegnet haben.Die Hoffnung stirbt zuletzt.Neue Blüten neues Glück.Liebe Grüße von Petra Wolf