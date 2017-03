Kamelienblüte ein letzter Hauch

In diesem Jahr blühten meine zwei Kamelien, Rosalie und Iphigenie in sehr unberechenbarer Abfolge.Die Knospen öffneten sich sehr langsam.Kaum war eine Blüte in voller Pracht, fiel sie kurze Zeit später bereits wieder ab.Konnte man sonst die Kamelien Pflanzen in voller Pracht genießen, war in diesem Jahr ein Stück für Stück blühen angesagt.So bin ich trotzdem dankbar für diese wundervolle Zeit.Eine Kamelien Blüte ist der Inbegriff von Schönheit, Eleganz und von wunderbarer geometrischen Form.Schöpferische Form in Perfektion.Die letzten Blüten werden ohne mich erstrahlen, da ich erst Ende März wiederkehre.Das Gedicht von Diethelm Reiner Kaminski, rundet die Kamelien Saison, in huldvoller Art und Weise ab.KamelieDie spröde Schönelässt sich Zeit.Der Wirksamkeitextremer Langsamkeitbewusst,bereitet sie sichhinter verschlossenen Garderobentürenauf den großen Auftritt vor.Endlich öffnetsich der Vorhang.Die Divazeigt sichin makelloser Purpurprachtund nimmthuldvolldie Ovationender Bewundererentgegen.Herzliche Grüße an alle Kamelien Freunde und alle die sich an der Schönheit der Kamelie erfreuen, von Petra Wolf