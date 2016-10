Morgendliche Reflexion

Guten Morgen schöner Planet. Ich hoffe die dümmste Gruppe der Säugetiere zerstört dich nicht vollständig.Guten Morgen wundervolle, kluge Erde, die du so unendlich viele Wunder hervorbringst.Guten Morgen klares Wasser, saubere Luft, säure- und pestizidfreies Land.Guten Morgen Schöpfungsfeuer, welches nicht zu zerstörerischen Atombomben umgebastelt werden sollte, sondern dem Fortschritt dient und um den Planeten wieder zu säubern.Guten Morgen Licht und Dunkelheit, im Einklang mit der Schöpfung.Guten Morgen Tier - und Pflanzenwelt, jedes nach seiner Art.Guten Morgen Wissen. Hilf das du nicht mehr für nutzlose Dinge verwendet wirst.Guten Morgen Macht. Hilf das der Mensch dich im Einklang mit Liebe verwendet, damit du in segensreiche Kraft umgewandelt werden kannst.Guten Morgen Liebe, rüttel bitte die dümmste Gruppe der Säugetiere wach. Nimm ihnen den Schleier von den Augen, damit sie wieder die Blümchen am Wegesrand sehen und endlich anfangen, mit ihren Kindern zu spielen, anstatt sie zu zerstören.Guten Morgen Mensch. Fange wieder an, die Erde als Platz zu sehen, der allen gehört und von allen bewahrt werden muss.Sind wir wirklich so dumm das wir willenlos zulassen und selbst mitmachen unsere Erde zu zerstören?Der Mensch hat einen freien Willen bekommen.Das bedeutet, das jeder Mensch eine Mitverantwortung trägt wie es hier auf der Erde zugeht.Wir haben es also selbst in der Hand.Was kann jeder Einzelne tun, um der Zerstörung der Erde Einhalt zu gebieten?Guten Morgen schöne Welt.