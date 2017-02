Sonderführung zur Vogelgrippe - Tierparkleiter Roland Walther führt interessierte Besucher durch Gothaer Tierpark

Gotha : Tierpark Gotha |

Am kommenden Samstag, den 25. Februar, lädt Tierparkleiter Roland Walther um 11 Uhr zu einer Informationsführung in den Gothaer Tierpark ein. Nachdem der kleine Zoo am Seeberg aufgrund des Vogelgrippe-Befunds vergangene Woche schließen musste, konnte er nun am Dienstag wieder seine Türen für die Besucher öffnen. Die Beschilderung „Geflügelpest“ sowie die Seuchenmatten an den Zugängen des Tierparks bleiben jedoch vorerst erhalten. Daher sei es laut Roland Walther wichtig, die Leute in der Situation zu beruhigen. „Ich werde unsere Gäste in dem Rundgang an das Thema heranführen, ihre Fragen beantworten, aber auch erklären, welche Auswirkungen die Krankheit für unseren Tierpark hat“, schilderte der Tierparkleiter weiter. Ihm liege es vor allem am Herzen, die Leute zu informieren und ihr Vertrauen aufzubauen. Im Anschluss können die Besucher den Tierpark erkunden, der neben verschiedenen Vogelarten auch Exoten, wie Amur-Tiger, Braunbären und Steppendingos beheimatet.



Die Führung dauert ca. 1 Stunde und beginnt am Besuchereingang des Tierparks. Die Führung ist im Eintrittspreis inbegriffen. Geöffnet hat der Tierpark täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr. Alle Informationen zum Tierpark und den Preisen finden Sie auch unter: www.tierpark-gotha.de.