Thüringer Wald - Tour am Rennsteig

Natürlich haben wir dann doch noch die beliebten Heidelbeeren, auch Baubeeren genannt, gefunden. Aber wir hatten dann schon die Körbchen im Auto gelassen und so wanderten die in den Mund.Ganz oft und viel sahen wir den Fingerhut, in vielen Farbvarianten davon.Das Heuberghaus hat leider nur am Sonntag geöffnet und war zu, was ich schade fand.Da sind wir von dort aus, die 1,8 km hoch, gelaufen zum Spießberghaus. Dies erweckte alte Erinnerungen in mir, weil ich dort das letzte mal als Kind war, mit meinen Eltern und Bruder.Klar hat sich vieles verändert, aber die reine Luft des Waldes und das viele Grün der verschiedenen Bäume, sowie die Lichtungen mit den Wiesen, hat sich beglückend ausgewirkt. Auf den Wiesen die Kleintiere, wie Schmetterlingen, Käfer und auch ein Mäuschen, wurden beobachtet.Es war ein super Tag und ich kann den Thüringer Wald, gerade jetzt in den Ferien, nur empfehlen.