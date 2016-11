Fraktionskurier?

Jeden Monat lese ich im Allgemeinen Anzeiger einen Fraktionskurier, in dem jeden Monat in einzigartiger Weise gegen die Derzeitige Thüringer Landesregierung gehetzt wird.

Besteht der Thüringer Landtag nur aus einer Fraktion?

Warum gibt es keinen Fraktionskurier der anderern Thüringer Landtagsfraktionen?

Gehört so etwas nicht zu einer bestehenden Demokratie dazu.

Ist der Allgemeine Anzeiger nur noch Hetzblatt der CDU?

Wäre es nicht besser wenn hier etwas neutraler berichtet werden würde?

Und denkt man beim allgemeinen Anzeiger, die Bürger hätten vergessen, wer uns mehr als 20 Jahren regiert hat ohne dabei jemals auf Interessen der Bürger rücksicht zu nehmen.

Ich finde es abstosend , jeden Monat immer dieselbe Hetze der selben Partei zu lesen, der Name Allgemeiner Anzeiger wirkt da langsam etwas irreführend.