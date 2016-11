Gothas Gedenkveranstaltung 2016 an den 09. November 1938

In der Person des Rabbi und seiner Lebensauffassung und seines praktischen Auftretens wurden der Mensch und das menschliche Zusammenleben so optimistisch und ansprechend gezeigt, dass alle danach frohen Mutes, voller Elan und Erkenntnissen über das notwendige Zusammenlebens überhaupt und auch der verschiedenen Glaubensrichtungen das Kino verließen.( ca. 10 Min )Die Redakteurin des Films, Dagmar Mielke, und der Gothaer Stadtschreiber 2016, Reinhard Griebner, gaben die Einführung und standen auch danach noch für Fragen zur Verfügung.Stadtschreiber Griebner meinte nach der Vorführung, dass er einen Film, in dem so viel herzhaft und wohltuend gelacht wurde, noch nicht gesehen habe.( Noch kann der Film nur in einigen Kinos gesehen werden. )____________________________________________________________________Dazu möchte ich erinnern an 2012und