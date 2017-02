TA und TLZ ohne Unterschied ! - aber auf dem Weg zu einer „Thüringer BILD“-Zeitung“ ?

keine

Einziger Unterschied der Name der Zeitung ganz oben.Beide Zeitungen brachten Lesermeinungen zu ihrer Neugestaltung, woraus man sehr geteilte Einschätzungen lesen konnte.Es reicht meines Erachtens eben nicht, modern und wuchtig aufzutreten auf Kosten einer informativen Qualität.In einer Ausgabe Seiten mehrerer Regionen als Ausweitung an Informationen „der Region“ zu verkaufen ist Augenauswischerei.Ist es wirklich so, dass nun zum Beispiel ein Leser Gothas endlich von Mühlhausen bis hinter Arnstadt oder Eisenach bis Erfurt die Angebote von Aufführungen, Wanderungen, Kinos usw. lesen und vor allem wahrnehmen wird?!Nein!Woher soll aber mehr echte Information der wahrhaft enger zu sehenden Region kommen, wenn personell auf Sparflamme gefahren wird?Nun wird dieser Beitrag garantiert nicht dazu führen, dass der neue Weg der TA und TLZ eine bessere Spur einnehmen werden.Bleibt mir, zu wünschen, dass zumindest die Infos inhaltlich wie terminlich korrekt sind und nicht die Entschuldigungen der nächsten Ausgabe bereichern!_________________________