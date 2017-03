Vortrag mit Jakob von Weizsäcker: Warum wir eine europäische Flüchtlingspolitik brauchen

Gotha : Tivoli |

Die Flüchtlingszahlen in Deutschland sind stark rückläufig. Gab es im Februar 2016 noch über 66.000 Erstanträge auf Asyl, waren es im Februar 2017 nur noch weniger als 15.000. Aber sind damit die Probleme wirklich gelöst?



Wie sind die Flüchtlingsabkommen der EU mit Staaten an ihren Außengrenzen zu bewerten? Wäre die EU nunmehr besser auf ein erneutes Ansteigen der Flüchtlingszahlen vorbereitet? Was kann man sich von den Bemühungen zur Bekämpfung von Flüchtlingsursachen erwarten?

Wie könnte echte europäische Regelung zum humanitären Umgang mit Flüchtlingen und zur Sicherung der Außengrenzen aussehen? Was sind die Anforderungen an eine europäische Einwanderungspolitik? Und was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen und Einwanderern in Deutschland und Europa?



Diese und weitere Fragen können Sie mit dem Europaabgeordneten Jakob von Weizsäcker diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Wann: Donnerstag, 30.03.2017 19:30 Uhr – 21:30 Uhr

Wo: Tivoli, Am Tivoli 3, 99867 Gotha