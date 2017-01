Freiheit des Geistes und der Kreativität. Mut zum Anderssein.

Mich von anderen unterscheiden zu dürfen.Eigene Entscheidungen zu treffen, wann ich etwas will, was ich will, wie ich es will und mit wem ich es will.Der freie Wille ist uns gegeben, um freie Entscheidung zu treffen, Möglichkeiten zu nutzen und Veränderung zu erschaffen." Freiheit ist wollen dürfen " Georg Wilhelm Exler" Wenn man kann, wie man will, ist es ein Akt der Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob man auch will, wie man kann, wenn man soll." Thom RenzieFreiheit des Geistes fördert Gemeinschaft und das Blühen von Kreativität.In diesem Sinne, lassen Sie sich niemals fernsteuern, unterdrücken oder beschneiden, sondern zeigen Sie sich so authentisch wie Sie sind.Gehen Sie keine faulen Kompromisse ein und gestalten Sie ihr Leben selbst.Liebe Grüße von Petra Wolf