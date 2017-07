Frisch, wohlschmeckend, sehrt atmosphärisch – ASIATISCH gegessen in Bad Tabarz

Heute zog es uns nach Bad Tabarz zum „Brauhaus“, in dem wir schon wiederholt lecker im „Asia-Restaurant“ gegessen hatten.Lustig, dass wir ebenso, wie schon mehrfach, genau zur Öffnungszeit (11:30) kamen und alles wiederholt wunderbar erleben konnten.Seit Langem habe ich dort ganz nebenbei eine Porzellanblüte bewundern können.Als wir zuvor in der Nähe Brot in der „Bäckerei Kornhaß“ (Konditorei und Café) kauften, wurde uns auch bescheinigt, dass es im „Brauhaus“ lobenswertes Essen gibt. Dass wir gerade in dieser Bäckerei kauften, hat einen traditionellen Hintergrund, weil Heide dort bereits seit ihrer Jugend oft einkaufte.So trafen wir in Bad Tabarz auf lukullische Vergangenheit wie auf eine beginnende gegenwärtige Tradition. Auch ein Grund, sich im Landkreis Gotha und in Thüringen wohl zu fühlen!