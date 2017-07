Im Ekhof-Theater auf Schloss Friedenstein funktioniert die Technik noch wie einst im Barock

Das Ekhof-Theater auf Schloss Friedenstein gehört zu den ältesten Barocktheatern und unbedingt einen Besuch wert. Der Tipp kommt von Stefan Dittmayer. Er ist Veranstaltungstechniker auf Schloss Friedenstein und während des Ekhof-Festivals als Bühnenmeister tätig.

ZUR SACHE

Im Westturm von Schloss Friedenstein befindet sich etwas ganz Besonderes: das Ekhof-Theater. Es gilt als das älteste Barocktheater der Welt mit noch existierender und funktionierender Bühnenmaschinerie aus dem 17. Jahrhundert.Die Ausstellung zur Theatergeschichte sollte man sich auf jeden Fall ansehen: Dort wird nicht nur der Mann vorgestellt, der der Bühne ihren Namen gab: Conrad Ekhof. Es gibt dort auch spannende Exponate rund ums Theater: die Muschel für die Souffleure gefällt mir besonders gut. Wenn man ihre Innenseite genau betrachtet, sieht man, dass sie aus alten Rechnungen gefertigt wurde - aus dem Jahr 1765.Von Juni bis August kommen Theaterliebhaber aus ganz Deutschland, um die Bühnenmaschinerie in Aktion zu sehen: Für das Ekhof-Festival wird jedes Jahr ein Stück inszeniert, in diesem Jahr ist es Shakespeares Sommernachtstraum. An den Sonntagen wird das Programm durch unterschiedliche Konzerte ergänzt. Nähere Infos zum Programm gibt es auf: www.ekhof-festival.de Während des Festivals kann man mit der Bühnenmaschinerie im wahrsten Sinne des Wortes auf Tuchfühlung gehen. Für diese Zeit suchen wir immer Kulissenschieber, die unter, neben und über der Bühne die Maschinerie betätigen: Sie verwandeln mit ihrer Muskelkraft das Bühnenbild - vom Kulissenflügel über den Rückprospekt und die Soffitten in der Oberbühne bis hin zur Windmaschine und Donnerschacht: Die hölzernen Kugeln, die durch einen Kanal an der Wand poltern, hören sich wirklich wie ein Gewitter an.Ich habe eine Schwäche für den Hauptvorhang, den wir nur für die Abendvorstellungen runterlassen. Darin befindet sich ein kleines Guckloch, durch das man von der Bühne aus in den Zuschauerraum spähen kann. Lustig sind auch die kleinen Skizzen und Zeichnungen auf der Rückseite, die aus einem längst vergangenen Jahrhundert stammen. Vielleicht war einem der Schauspieler langweilig, als er auf seinen Einsatz gewartet hat.Unsere Museumspädagogen bieten immer wieder Veranstaltungen im Ekhof-Theater an. Jetzt in den Sommerferien nimmt Heike Faber-Günther zum Beispiel die Kinder auf die Bühne, macht aus ihnen kleine Poeten und bringt ihnen Gedichte über den Sommer näher.Das Theater gehört zum Rundgang durch Schloss Friedenstein. Man kann es sich alleine ansehen und sich die Erläuterungen dazu im Audioguide anhören oder sich von den Aufsichtskräften eine CD mit vielen Infos rund um die Bühne einlegen lassen. Außerdem kann man 45-minütige Führungen beim Besucherservice buchen, bei denen man einen Blick in die Unterbühne werfen kann. Während des Ekhof-Festivals werden diese Führungen immer samstags um 16 Uhr angeboten.Im Museumsshop gibt es das Theater auch zum Mitnehmen: Dort bieten wir zum Beispiel eine DVD an, auf der eine ganz besondere Produktion im Ekhof-Theater zu sehen ist: die Oper „Le Fate - Die Feen“. Außerdem kann man sich dort Fächer kaufen: Sie sind für den Festival-Besuch sehr zu empfehlen, denn im Sommer wird es im Ekhof-Theater immer sehr warm.Schloss FriedensteinSchlossplatz 199867 GothaDienstag bis Sonntag (montags geschlossen, jedoch an Feiertagen geöffnet)von 10 bis 17 Uhr (November bis März: von 10 bis 16 Uhr)service@stiftung-friedenstein.deTelefon: 03621 / 8234-0als übersichtliche Karte.