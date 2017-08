Pilotprojekt "Bodycams in der Thüringer Polizei"

Seit dem 3. April 2017 wird im Rahmen eines Pilotprojekts der Einsatz von Bodycams in der Thüringer Polizei getestet.

Testdienststellen sind der Inspektionsdienst Gotha, der Inspektionsdienst Erfurt-Nord und die Polizeiinspektion Sonneberg, um sowohl den städtischen als auch den ländlichen Raum in die Erprobung einzubeziehen. Im Pilotprojekt testen rund 40 Beamte auf freiwilliger Basis die drei ausgewählten Kameramodelle. Das Pilotprojekt wird intern und extern wissenschaftlich begleitet, um den Einsatzwert der Kameras bei den Kollegen zu eruieren sowie die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erfragen. Die externe wissenschaftliche Begleitung wird durch die Universität Koblenz-Landau in Form einer Befragung der Thüringer Bürgerinnen und Bürger durchgeführt.Der Online- Fragebogen des Methodenzentrums der Universität kann unter www.uni-koblenz-landau.de/bodycam abgerufen und ausgefüllt werden.Die Thüringer Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, an der Umfrage teilzunehmen: "Nur mit Ihrer Hilfe ist es möglich, die Akzeptanz dieses Einsatzmittels in der Thüringer Bevölkerung zu erheben."