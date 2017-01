Renovierung auf Sokoalhambrisch

Ganz brav, stelle ich für mein Anliegen, ein Inserat ins Netz.Auf mein Inserat und meine Frage nach dem Handwerker Arbeitspreis, bekomme ich folgende, schriftliche Antwort:" So 10e und 12e Komm Traufen wie lange so tun am "Nachdem ich diesen Text gelesen habe, überlege ich , ob der auf Sokoalhambrisch, Fuselinisch , Alt Debilikranum , oder Labilum geschrieben ist.Schon als Kind hatte ich sehr viel Fantasie.Bilder steigen in mir auf.Was wäre, wenn ich einem Zahnarzt in die Hände fallen würde, der mit ähnlichen Ambitionen über mich kommen würde und sein Studium direkt unter Wasser absolviert hätte?Ja was wäre wenn....Ich würde mir sofort einen Schlittschuh besorgen, wie Tom Hanks in dem Film "Verschollen ".Eine schöne Woche und allezeit gefeit vor solchen Überraschungen, das wünscht IhnenPetra Wolf :-)