Suchtberatungsstelle Waltershausen wartet mit neuer Teambesetzung auf

Die Beratungsstelle befindet sich am bekannten Ort in der Lutherstraße 8 in Waltershausen. Auch die Außensprechstunde in Ohrdruf findet weiterhin an den ersten drei Donnerstagen des Monats im Rathaus der Kleinstadt statt. Die Mitarbeiterinnen beraten Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Die Beratung ist kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht. Thematisch geht es dabei um den eigenen Suchtmittelgebrauch der Hilfesuchenden und auch um die Gefährdung oder Abhängigkeit von Angehörigen. Durch die suchttherapeutische Zusatzqualifikation beider Fachmitarbeiterinnen kann den Ratsuchenden eine breite Palette an Angeboten zur Verfügung gestellt werden. Diese reicht vom informativen Gespräch über die Einordnung des Konsumverhaltens, die Vorbereitung auf stationäre oder ambulante Therapien, die ambulante Nachsorge, Präventionsangebote und Stabilisierungskontakte bis hin zu MPU-Vorbereitung und aufsuchender Arbeit im Einzelfall. Die Einrichtung versteht sich dabei auch oft als der Knotenpunkt zwischen Hilfesuchenden jeden Alters zum einen und Familienangehörigen, Ärzten, Kliniken, Ämtern und dem Gericht zum anderen.Sie erreichen die Mitarbeiterinnen unter der Telefonnummer 03622-2078597 und zu folgenden Öffnungszeiten Vorort. Auch per E-Mail können Sie sich an uns wenden: psbs-waltershausen@sit-online.orgMo, Mi und Do von 9:00 Uhr – 15:00 Uhrdienstags von 9:00 – 18:00 Uhrmittwochs bieten wir von 10:00 – 13:00 Uhr eine offene Sprechstunde an.