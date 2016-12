Türchen, öffne dich! – Weihnachtliche Kinder-Apps zum Advent

Am 27. November öffnete sich das erste „“, hinter dem sich, so viel sei verraten, der Weihnachtsmann versteckt (für Kinder ab 4 Jahren).Alle ausgewählten Kinder-Apps sind von Kindern getestet und von Medienpädagogen geprüft und empfohlen.Empfehlungen für gute Kinder-Apps in die eigene Website einbindenklick-tipps.net bietet seine App-Tipps unter http://www.klick-tipps.net/rss-feed auch als RSS-Feed an. Anbieter und Entwickler haben so die Möglichkeit, die für Kinder und Eltern attraktiven Inhalte kostenlos in eigene Webseiten oder Apps zu integrieren. Die App-Tipps aktualisieren sich nach einmaligem Einbinden automatisch.Diese Pressemitteilung wurde auf openPR im Presseportal Mainz veröffentlicht.Susanne Breitjugendschutz.netÖffentlichkeitsarbeit – Referat Internet für KinderWallstraße 11, 55122 MainzeMail: sb@jugendschutz.netklick-tipps.net, der Empfehlungsdienst für gute Kinderseiten und -Apps, ist ein Angebot von jugendschutz.net – gefördert von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es steht für Medienkompetenz, Jugendschutz und mehr Rücksicht auf Kinder im Internet. Medienexperten recherchieren nach fachlichen Kriterien attraktive Inhalte im Internet für Kinder bis zwölf Jahren und stellen sie auf http://www.klick-tipps.net vor. So lernen Kinder, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen interessante Kinderangebote kennen.Die Klick-Tipps kann jeder Internetanbieter kostenlos und ohne Aufwand in seine Webseite einbinden. Er unterstützt dadurch einen sicheren Surfraum für Kinder.