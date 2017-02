Basketballer der Arnoldischule fahren zum Bundesfinale

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin …

… und das jetzt bereits zum dritten Mal in Folge. Erneut konnte sich in diesem Jahr eine Basketballmannschaft der Arnoldischule beim Landesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ die Tickets für das jährlich stattfindende Bundesfinale, welches vom 02. bis 06. Mai in Berlin stattfindet, sichern.Das Besondere in diesem Jahr war, dass der Großteil der Mannschaft aus Spielern der ersten BiG-Profilklasse stammte. Jenem Projekt zwischen „Basketball in Gotha“ und der Arnoldischule, welches das Ziel verfolgt, jungen Sportlern und Sportlerinnen eine vielseitige sportliche Ausbildung mit dem Schwerpunkt Basketball zu ermöglichen. Und diese Zusammenarbeit trägt nicht zum ersten Mal Früchte. Bereits in den vergangen Jahren konnten die Spieler der ersten Basketballklasse das Schulamtsfinale gewinnen. Aber in den jüngeren Altersklassen finden weder Landes- noch Bundesfinale statt. Erst jetzt, in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2000 - 2003) führt der Sieg nach Berlin.Zum Landesfinale trafen sich am vergangen Dienstag die fünf Siegermannschaften der Schulamtsfinals und das Sportgymnasium Jena in Gotha, um in der Turnhalle der KGS Herzog Ernst die beste Thüringer Basketballschulmannschaft der Wettkampfklasse III zu küren. Dazu wurden in mehreren Gruppenspielen und den anschließenden Halbfinals die Finalisten für das Endspiel gesucht.Dem Team der Arnoldischule gelang nach den Erfolgen in der Vorrunde gegen die Regelschule Heldburg (36:14) und das Albert-Schweizer Gymnasium Erfurt (51:16) auch im Halbfinale ein Sieg gegen das Angergymnasium Jena mit 38:21. Somit war das Finale erreicht. Im Endspiel, das gegen die Mannschaft des Sportgymnasiums Jena ausgetragen wurde, ging es dagegen knapper zu. Aber auch hier setzen sich die Arnoldijungen um Kapitän Kevin Kollmar letztendlich verdient mit 14:10 durch und qualifizierten sich somit für Berlin.Vielleicht gelingt es ja auch künftigen Schülern der kommenden BiG-Profilklasse einmal das Bundesfinale zu erreichen. Der Startschuss dazu fällt in der nächsten Woche. Ab dann beginnt die Anmeldung (06. März – 11. März) am Arnoldigymnasium für das neue Schuljahr. Und einige Plätze in der BiG-Profilklasse sind noch frei.