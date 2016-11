Das war nichts! Rockets gegen Nürnberg chancenlos

Gegen einen clever und frech aufspielenden Gegner lagen die Raketen, die sich retlich mühten, aber nicht zünden konnten, von der ersten Minute an im Hintertreffen. Lediglich nach der Halbzeitpause keimte bei den gut 2000 Fans in der heimischen Messehalle Hoffnung, als die Oettinger Rockets kurzzeitig beim Spielstand von 36:36 ausgleichen konnten. Doch zu viele vergebene Chancen und das gänzlich fehlende Spiel unter dem Korb machte nach 40 Minuten die bittere Schlappe perfekt. Da nützte leider auch das gute Spiel von Neuzugang Dane Watts nichts. Einziger Höhepunkt der Partie war der Besuch von Clueso, der in der Halbzeit die Halle mit dem Song "Chello" erfreute.Am Samstag, 26. November, geht es nun gegen RheinStars Köln. Hier muss der Hausherr unbvedingt an seine alte Heimstärke anknüpfen. Vielleicht schafft es die Halle mit noch mehr Anfeuerung für den nötigen Zündstoff bei den Raketen zu sorgen. Zumal es bei diesem Heimspiel für die Zuschauer ein besonderes Bonbon gibt. Denn zum ersten Mal zahlen Besucher mit einem Ticket der Fußball-Partie Rot-Weiß Erfurt gegen den Chemnitzer FC nur die Hälfte. Übrigens: Wer mit einem Rockets-Ticket für den Abend zum RWE-Spiel am Nachmittag geht, zahlt ebenfalls nur die Hälfte.Weitere Bilder auf thueringen24.de