Einladung zum Herbstritt rund um Ohrdruf am 12.11.2016

Wo: Reitstall am Tobiashammer, Suhlerstr. 34f, 99885 OhrdrufVeranstalter: Pferdesportverein Reitstall am Tobiashammer e.V.Es wird ein Geländeritt (über Straße, Schotter-, Feld-, Wald- und Wiesenwege) für Jugendliche (mit Einverständniserklärung der Eltern) und Erwachsene veranstaltet, welcher aus einer Station mit mehreren Fragen zum Thema Reiter und Pferd besteht. Zum Abschluss wird der Reitertag gemütlich auf dem Hof mit Spiel und Spaß ausklingen. Für die Gäste steht vor dem Ritt ein Gläschen Sekt / Kaltgetränk bereit sowie nach dem Ritt ein Snack für den kleinen Hunger.Die besten drei Reiter unter den Erwachsenen und die ersten drei Plätze der Jugendlichen werden geehrt. Die gemeinsame Freude und der faire Umgang mit dem Pferd stehen bei unserem Herbstritt an 1. Stelle. Die Siegerehrung findet ca. 16 Uhr statt.Anmeldung: per E-mail: psvreitstallamtobiashammer@aol.deper Post: PSV Reitstall am Tobiashammer e.V. Suhlerstr. 34f in 99885 OhrdrufNennschluss ist am 06.11.2016Nachnennung ist bis zum 10.11.2016 bis 18 Uhr gegen eine Gebühr von 3€ möglich Nenngeld: 20€ / Person, bitte auf das Vereinskonto überweisen:Empfänger: Pferdesportverein Reitstall am Tobiashammer e.V.IBAN: DE41820520200300075952 BIC: HELADEF1DTHStarzeit: 11.30 UhrDie Vorraussetzungen für die Teilnahme an unserem Herbstritt sind:gültige Haftpflichtversicherung für Jugendliche besteht Helmpflicht, Verkehrssicherheit, Guter Gesundheitlicher Zustand von Pferd und Reiter (Frei von ansteckenden Krankheiten), Kranke Pferde sind von der Teilnahme ausgeschlossen, Wald- Nummernschild für den Start ins GeländeHaftung: Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Jede Haftung für Diebstahl, Verletzung bei Mensch und Tier oder Beschädigung von Sachen ist ausgeschlossen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche Folgen eines Unfalles. Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten.Der PSV Reitstall am Tobiashammer e.V. behält es sich vor die Veranstaltung wegen höherer Gewalt kurzfristig abzusagen.Das Team des PSV Reitstall am Tobiashammer e.V. freut sich darauf sie bei unserem kleinen Herbstritt empfangen und begrüßen zu dürfen.Bei weiteren Fragen ist Ihr Ansprechpartner Nicole Jung (Vereinsvorsitzende) erreichbar unter: 015233988285