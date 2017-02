Fußball Talk - Rekordtorschütze trifft auf Weltmeister in Tabarz

Auch in diesem Jahr holt der Fussballzeitreise e.V. Fußballprominenz zum Talk nach Thüringen, unser erster Termin steht: Rekord-Torschütze trifft auf Weltmeister! Joachim Streich und Bernd Hölzenbein geben sich die Ehre! Am Mittwoch, den 17. Mai 2017 begrüßen wir zwei hochkarätige ehemalige Fußballstars zum Talk in Tabarz! Wer diesen spannenden Schlagabtausch zwischen zwei Fußballlegenden erleben will, der kann sich ab sofort seine Eintrittskarte sichern! Weitere Highlights sind u.a. der Auftritt eines Profifreestylers.



Karten erhältlich über die Touristinformation Tabarz, Lauchagrundstraße 12 a (Telefon 036259-5600) oder direkt bei die Fussballzeitreise, Kontaktformular www.fussballzeitreise.de



Veranstaltungsort: KuKuNa Tabarz, Lauchagrundstraße 12 a



Eintritt: 19 Euro