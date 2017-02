Hinten hart, schnell und aggressiv nach vorn - Die Oettinger Rockets haben mit Ivan Pavic und Florian Gut ein neues Trainergespann

„Wir bedanken uns bei Steven Esterkamp und besonders bei Chris Ensminger für die engagierte Arbeit in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Er hat einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der BiG-Organisation in dieser Zeit“, sagt Astrid Kollmar, Gesellschafterin der BiG GmbH. Und Wolfgang Heyder ergänzt: „Wir haben gemerkt, dass es in der Entwicklung der Mannschaft nicht weiterging. Viele Gespräche und Lösungsansätze brachten nicht den gewünschten Effekt. Deshalb haben wir uns jetzt für diesen wenig populären Schritt entschlossen.“Jetzt geht der Blick nach vorn. Mit Ivan Pavic kommt ein Mann, der schon einmal als „Feuerwehr“ im Einsatz war – in Baunach. Mit Erfolg. „Ich plane von Spiel zu Spiel und will jede Partie gewinnen. Ich setze auf maximalen Erfolg und bin überzeugt, dass die Oettinger Rockets mit diesem Personal das Potential für einen Spitzenplatz in der Liga haben. Ich stehe als Trainer für die Devise: hinten hart, schnell und aggressiv nach vorn und erfolgreich zum Abschluss kommen“, umreißt der Head Coach seine Strategie, die er am Donnerstag. 2. Februar, gegen Heidelberg zum ersten Mal sehen möchte. „Bei mir sind alle Spieler gleich, jeder hat die gleichen Chancen sich im Team zu behaupten. Es zählt allein die Leistung. Hier haben noch einige Jungs Defizite, die es jetzt so schnell als möglich abzustellen gilt“, so der neue Chef-Trainer und zieht gleich einen neuen Trumpf aus dem Ärmel. Denn kurz vor Ende der Transferzeit – 31. Januar, 12 Uhr – haben die Raketen mit David Hicks einen neuen Spieler verpflichtet.„Mit Baunach hatte ich es in der Play-Off-Serie 2014 mit David zu tun. Damals hat er sich ein packendes Duell mit Marcos Knight – der mein Spieler in Baunach war – geliefert“, erinnert sich Head Coach Ivan Pavic. Dieser ist vom Einsatz, den der Neuzugang an den Tag legt, voll und ganz überzeugt: „David ist unheimlich bissig beim Rebound und ein Super-Verteidiger.“ Im Angriff ist er laut Pavic „mit seinem starken Zug zum Korb und mit seinem sehr guten Wurf, den er selbst kreieren kann, eine echte Verstärkung“. Ivan Pavic freut sich, solch einen Spieler mit seiner Aggressivität in seine Mannschaft einbauen zu dürfen. Mit ihm soll der positive Effekt des Trainerwechsels noch verstärken werden. Ob David Hicks schon gegen die Academics aus Heidelberg spielt, wird kurzfristig entschieden. Der 28-Jährige Amerikaner kennt die deutschen Basketball-Ligen gut: Hicks spielte bereits bei UBC Müster, SG Schwelmer Baskets sowie Science City Jena.Neu besetzt ist auch die Stelle des Assisant Coach. Hier versprechen sich die Rockets mit Florian Gut die entsprechenden Impulse. Der junge Mann, der mit seinen 28 Jahren schon erfolgreich den Nachwuchs bei Basketball in Gotha koordiniert und die 2. Mannschaft trainiert, will mit Ivan Pavic auf jeden Fall in die Playoffs kommen.