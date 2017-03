Laura Dahlmeier – mehr als sportlich erfolgreich auch und weil menschlich wertvoll

Natürlich sind die Erfolge wertvoll aber eben nicht in Hinblick auf die Jagd nach Weltcuppunkten. So die sportlichen Leistungen die Punkte bringen, ist es okay – aber kein Suchproblem oder ein beherrschendes Moment, stelle ich wohltuend fest.Eine sympathische Frau mit klarer Ansage und Vorstellungen, was für sie gut ist.In dieser Hinsicht ist schon bewundernswert, wie sie sich dem mentalen Ausgleich durch Bergsteigen hingibt.Meine große Hochachtung Laura Dahlmeier gegenüber ist verbunden mit der Hoffnung, dass man sie nicht verbiegen lässt sondern so natürlich und bodenständig bleibt!Ihr dazu alles Gute und vor allem ausreichende Gesundheit wünschend, danke ich ihr, auch mir eine riesige Freude am Biathlon zu geben!Danke!