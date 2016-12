Nikolauspokalkampf der Begleithunde - 95-Jährige Tradition des Hundesports in Gotha

Bei winterlichen Temperaturen und herrlichsten Sonnenschein traten die Teilnehmer aus mehreren Vereinen zur Begleithundprüfung an. Gekämpft wurde zum einen in der Einzelwertung, Hauptaugenmerk lag jedoch auf dem heiß begehrten Wanderpokal in der Mannschaftswertung. Bestehend aus 3 Hundeführern und ihren Vierbeinern hieß es maximale Punkte zu erzielen, um die Trophäe in die Hände des eigenen Vereins zu holen.Am frühen Nachmittag fand die Siegerehrung statt, bei der zu unserer großen Freude auch in diesem Jahr wieder der Oberbürgermeister der Residenzstadt Gotha, Knut Kreuch, anwesend war und den Siegern zu ihren Erfolgen gratulierte.In der Einzelwertung gewann mit hervorragender Leistung A. Reichmann (OV Galberg Gotha e. V.) mit seinem Deutschen Schäferhund „Sando von der Ehrfelder-Hölzung“. Den 2. Platz belegte S. Göbel (HSV Blankenhain) mit ihrer Mischlingsdame „Chili“ und den 3. Platz erkämpfte sich B. Baumbach (OV Galberg Gotha e. V.) mit seiner Riesenschnauzerhündin „Cora“. Im Kampf der Teams um den Wanderpokal konnte sich das Team des OV Galberg Gotha bestehend aus A. Reichmann – B. Baumbach – H. Kämpf den ersten Platz erkämpfen, sodass sich der Wanderpokal zunächst wieder in den Händen des Gastgebers befindet.Ein besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren der Veranstaltung, der Hundefutterfirma Wildborn und Frau Sindy Schulz von Lilly`s Hundezimmer. Dank Ihnen konnte allen Teilnehmern ein Starterpaket überreicht und den Bestplatzierten in der Einzel- und Team-wertung neben attraktiven Sachgewinnen auch Pokale und Urkunden verliehen werden.Bei Kaffe und Kuchen ließen wir den Tag gemütlich ausklingen und sind voller Vorfreude und Motivation nächstes Jahr mit unseren Hunden den Wanderpokal zu verteidigen.Wir möchten uns recht herzlich bei allen Teilnehmern, Besuchern für ihr Kommen und bei allen Sponsoren und Helfern, die den diesjährigen Nikolauspokalkampf unterstützt haben, für ihre fleißige Arbeit bedanken.Holger Kämpf1. Vorsitzender des OV Galberg Gotha e. V.