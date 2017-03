Rekord-Torschütze trifft auf Weltmeister / Talkrunde der Fussballzeitreise im KuKuNa Tabarz

Am 17.05.2017 kommen zwei hochkarätige Fußballer aus West und aus Ost nach Tabarz. Bernd Hölzenbein und Joachim Streich werden unsere Gäste sein. Natürlich wird wieder ein Profifreestyler seine Ballkünste unter Beweis stellen. Die Talkrunde beginnt um 19.30 Uhr im KuKuNa in Tabarz, Lauchagrundstr. 12a. Nähere Infos folgen. Eintrittskarten in der Touristinfo Tabarz und bei der Fussballzeitreise erhältlich. Eintritt 19 EuroRekord-Torschütze trifft auf Weltmeister / Talkrunde der Fussballzeitreise im KuKuNa

17.05.2017 um 19:30 Uhr



KUKUNA – Zentrum für Kunst, Kultur und Natur, Lauchagrundstraße 12a

Tabarz, 99891



Eintritt: 19 Euro



