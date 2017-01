Was macht die Fussballzeitreise im Winter? Winterschlaf Fehlanzeige!

Die Ausstellung Fussballzeitreise, ist die erste und einzige öffentliche Fußballausstellung in Thüringen. Diese erfreut sich großer Beliebtheit. Unzählige Fußballgrößen haben sich mit ihren geschichtsträchtigen Memorabilien verewigt, hier gibt es Fußballgeschichte zum Anfassen.Der Verein hat prominente Ehrenmitglieder gewinnen können.Wir freuen uns über die Zusagen vom Ersten DDR-Fußballer des Jahres 1963 Manfred Kaiser, Jahrhundertfußballer und Ehrenspielführer des FC Rot-Weiß Erfurt Jürgen Heun und Ingeborg Metz, Mitarbeiterin des FC Bayern München. Frau Metz unterstützte den Weg der Fussballzeitreise von Anfang an.Im April wird der Verein mit seinen Mitgliedern zum FC Bayern München fahren. Dort sind neben dem Besuch eines Fußballspiels, einer exklusiven Stadionführung, Besuch der Erlebniswelt, auch Gespräche mit ehemaligen und aktiven Spielern vom FC Bayern München geplant.Eine weitere Anfrage zur Ehrenmitgliedschaft liegt einem Weltmeister von 1990 vor.Der Verein wird in diesem Jahr 4 Jahre alt. Die Ausstellung gibt es schon seit 2010. Die Historie belegt, dass innerhalb kürzester Zeit sehr viel erreicht werden konnte.Die Fussballzeitreise steht unter der Schirmherrschaft von Uwe Seeler und seiner Traditionsmannschaft.Seit 2015 gibt es den „Fussballzeitreise-Nachwuchsförderpreis“. Damit ist Thüringen deutschlandweit Vorreiter. Diese Umsetzung gelang mit einem starken Partner, dem Thüringer Fußball Verband.12 000 Euro Spendengelder konnten in soziale Projekte im Kinder- und Jugendbereich weiter gereicht werden.Nun darf sich der Verein selbst auf eine Förderung von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha in Höhe von 2000 Euro freuen. Dafür wird Technik angeschafft, mit der man auch über den Landkreis hinaus, die Fussballzeitreise noch bekannter machen wird.So berichten Betreiber der Ausstellung und Ehrenvorsitzender des Vereins Marcel Wedow und Vorsitzende des Vereins Fussballzeitreise Christina Dietzel.Fotos Jürgen Creutzburg/Art TV