Zuhause eine Macht - Oettinger Rockets bislang in eigener Halle noch ungeschlagen: 85:60-Sieg gegen Paderborn

Nach einem weiteren Auswärtsspiel am kommenden Samstag gegen den Mitteldeutschen Basketball Club kommen die Rockets am 22. November wieder in die neue große blaue Hölle, die Messehalle Erfurt, zurück, in der es noch kein Team geschafft hat zu siegen. Die Fans hoffen, dass das gegen die Nürnberg Falcons BC auch so bleibt.