Büttenabende des Georgenthaler Karneval Verein 2017

Jetzt gehts wieder rund in Georgenthal, der GKV startet in die fünfte Jahreszeit und Sie können dabei sein. Es gab im vergangenen Jahr in der Welt in Thüringen und in Georgenthal genug Themen die aufs Korn genommen werden aber auch die Tanzdarbietungen werden nicht zu kurz kommen. Freuen Sie sich auf einen oder mehrere von drei unvergesslichen Abenden im Georgenthaler Klosterhof.



11.02.2017 20.11 Erster Büttenabend

12.02.2017 15.00 Kinderfasching

18.02.2017 20.11 Zweiter Büttenabend

25.02.2017 20.11 Dritter Büttenabend