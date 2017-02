"Der WNC in Euphorie, Narren Made in Germany" - es geht rund in Wandersleben

Die Narrenschar des WNC hat unter Leitung ihres neuen Präsidenten Alexander Reichardt auch in diesem Jahr wieder viele Attraktionen für ihr Publikum einstudiert. Mit verschiedenen Ballett- und Tanzgruppen, Büttenreden, Sketchen und Live-Musik bieten die Narren vom WNC ihren Gästen einen schwungvoll-fröhlichen Fasching.Nachwuchs darf im Verein natürlich auch nicht fehlen. Als jüngste Büttenrednerin im Verein bringt Lucy Bocklitz, sie ist gerade mal 7 Jahre alt, mit ihrer ersten eigenen Bütt alle im Saal Anwesenden zum Lachen.Beim Bürgermeisterfasching in Apfelstädt wurde der WNC durch das Kinderballett unter Leitung von Ines Lienert vertreten. Deren sehr gelungene Inszenierung des Musicals "Tarzan" zog alle Anwesenden in ihren Bann.Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr der Weiberfasching sein. Die Hexen des FCKW feiern am 23.02.2017 ihr 20-jähriges Jubiläum.Die nächsten Veranstaltungen zu denen der WNC seine Gäste ins Bürgerhaus nach Wandersleben recht herzlich einlädt, finden wie folgt statt:23.02.2017 - Weiberfasching "20 Jahre FCKW"24.02.2017 - 1. Hauptveranstaltung25.02.2017 - 2. Hauptveranstaltung27.02.2017 - RosenmontagsballDarüber hinaus wird das Prinzenpaar mit seinem gesamten Gefolge zum Kreiskarnevalsumzug am 19.02.2017 in Friemar sowie am 26.02.2017 beim Umzug in Waltershausen vertreten sein.Am Rosenmontag findet dann noch der jährliche Umzug durch Wandersleben statt, bei welchem der WNC gemeinsam mit Vertretern der Vereine aus Mühlberg und Seebergen zum Empfang der jeweiligen Prinzenpaare im Rathaus in Wandersleben Einzug halten wird. Ferner besuchen die Wanderslebener Narren die Kinder der Kindertagesstätte "Drei Käsehoch" sowie die "Grundschule Wandersleben" und statten diversen ortsansässigen Sponsoren und Vereinen einen Besuch ab.Wir freuen uns darauf, mit Ihnen herrlich närrische Stunden verbringen zu dürfen und Sie zum Staunen, Lachen und Singen zu bringen. Seinen Sie mit dabei!vom Wanderslebener Narrenclub e.V.