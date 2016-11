Gräfenroda aktuell: Modellbahnausstellung zum ersten Advent - 26. und 27. November 2016

Vereinsanlage wurde erweitert und kann bestaunt werden

Der Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda e.V. lädt alle Interessierten zur traditionellen Modellbahnausstellung.Im AA-Gespräch betonte der Vereinsvorsitzende Jens Tröster: "War im letzten Jahr zur Eröffnung am neuen Standort noch vieles provisorisch gelöst und im Bau begriffen, so können wir nun sagen: Unsere Vereinsräume sind jetzt so, wie wir sie uns während der sechsjährigen Bauphase vorgestellt haben. Endlich können wieder Modellbahnen gebaut werden!!"Die Vereinsanlage wurde den neuen Räumen angepasst und erweitert, ein neuer Anlagenteil mit Stadtcharakter entsteht gerade neu und gewährt einen Einblick hinter die Kulissen und unter die Landschaft.Zwei Anlagen mit Thüringer Motiven runden die derzeitige Ausstellung ab.