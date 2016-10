Große Vogelschau 99885 Ohrdruf

Am 29.10. und 30.10.16 findet in Ohrdruf, Südstraße 27 eine große Vogelschau anläßlich des 50-jährigen Jubiläum der "Vereinigten Exoten- und Papageienzüchter 1966 e. V." statt.

Geizeigt werden die unterschiedlichsten Vögel der unterschiedlichsten Kontinente.

Es gibt wieder eine große Freiflughalle, in der hauptsächlich australische Sittiche bei ihrem Treiben bestaunt und beobachtet werden können.

Es gibt ein Eierkino. Wir zeigen, wie aus dem Ei ein Huhn wird.

Am Sonntag im Laufe des Tages werden uns die Musiker des OHR gugge ma e.V., mit denen wir uns seit letztem Jahr unser Vereinhaus teilen, mit einem Auftritt unterstützen.

Geöffnet ist die Ausstellung jeweils von 10.00-17.00 Uhr. Genügen Parkplätze sind vorhanden. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Schulkinder erhalten für diese Veranstaltung einen Kulturstempel.