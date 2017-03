Hammerteich in Flammen 2017

Zum mittlerweile 19. Mal lädt der Georgenthaler Karneval Verein an den Hammerteich in Georgenthal um mit zahlreichen Gästen das Hammerteichfest zu feiern. Mit viel Herzblut und Schweiß haben die Männer und Frauen des Vereins die Promenade wieder hergerichtet sodass alle Besucher auf ihre Kosten kommen werden. Als besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr ein Höhenfeuerwerk den Hammerteich erleuchten welches man auch aus der Nähe betrachten kann ohne Durst zu haben.Weitere Details finden Sie demnächst auf der Homepage des GKV