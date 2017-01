Kreiskarnevalsumzug des Landkreises Gotha in Friemar

Es ist soweit, der närrischste Landkreis Thüringens trifft sich zum großen Kreiskarnevalsumzug in Friemar. Die Männer und Frauen rund um Präsident Ronny Wolff, haben sich mächtig ins Zeug gelegt um allen Teilnehmern und Gästen einen unvergesslichen Nachmittag in Friemar zu ermöglichen.



Los gehts am 19.02.2017 um 13:11 Uhr