Närrischer Besuch bei den Stadtwerken Gotha

In diesem Sinne überreichte Prinzessin Steffi im Anschluss den Jahresorden des Landesverbands Thüringer Karnevalisten e.V. an Geschäftsführer Norbert Kaschek, selbst engagierter Karnevalist und Gründungsmitglied des GKG. Auch Geschäftsführer Elmar Burgard wurde geehrt: Er erhielt den Jahresorden der Karnevalsgemeinschaft, welcher getreu dem diesjährigen Motto „Gangster, Gauner, Polizei“ das Amtsgericht in Gotha abbildet.Prinz Thomas fasste den Wert der regionalen Kooperation zusammen und bedankte sich beim regionalen Energieversorger für sein kontinuierliches und nachhaltiges Engagement: „Alles was wir als Vereine in Gotha machen – vom Fußball bis zur Kaninchenzucht – funktioniert nur, wenn wird die Wirtschaft an unserer Seite haben.“