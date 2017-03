"Tambacher Lohmühlentheater" Aufführung der Komödie "Der Sauna Gigolo" im Lohmühlenmuseum

Das Ensemble des "Tambacher Lohmühlentheater" führt die Komödie

"Der Sauna Gigolo" am 11.03.2017 19:00 Uhr und 12.03.2017 16:00 Uhr im Lohmühlenmuseum, Lohmühle 4, Tambach-Dietharz auf.

Kartenverkauf in der "Falkenapotheke" Tambach-Dietharz und an der Abendkasse.